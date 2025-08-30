DOLAR
Çorlu'da SUV'nin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 59 PB 898 plakalı SUV'nin çarptığı Erkan Ekinci (39) yaşamını yitirdi; sürücü Kadir Y. ifadesi için emniyete götürüldü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:50
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, bir SUV'nin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Olay, Zafer Mahallesi'ndeki İstanbul kara yolunda gerçekleşti.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Kadir Y. yönetimindeki 59 PB 898 plakalı SUV, yol üzerinde bulunan Erkan Ekinci (39)'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayda, Ekinci'nin kara yolunun ortasında oturduğu iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücü Kadir Y. ifadesinin alınması için Çorlu Emniyet Müdürlüğü Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

