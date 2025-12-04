Çorlu'da taşındığı gün evinde yangın: 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi'nde, kiracı olarak taşındığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Olayın detayları

Yangın, gece yarısı Manavgat Caddesi üzerindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Enis Kirik'in akşam saatlerinde kiracı olarak taşındığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, doğal gaz, polis, ambulans ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Enis Kirik, eli, yüzü, boynu, göğsü ve ayaklarında yanıklar oluşarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahallede panik ve görgü tanıkları

Sokağa dökülen mahalle sakinleri, olay sırasında yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Bir vatandaş, "Pof diye ses geldi" derken, bir başkası da patlama sesi duyduklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ ÇORLU'DA BİR KİŞİNİN SAATLER ÖNCE KİRACI OLARAK TAŞINDIĞI EVDE YANGIN MEYDANA GELDİ. BİR KİŞİNİN AĞIR YARALANDIĞI YANGINDA, SOKAĞA DÖKÜLEN MAHALLE SAKİNLERİ, PATLAMA SESİNE BENZER GÜRÜLTÜYLE UYANDIKLARINI DİLE GETİRDİ.