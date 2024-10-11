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Çorlu Deresi'nin Turkuaz Renk Deneyimi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Çorlu Deresi, aniden turkuaz rengine döndü ve yerel halkı endişelendirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:58
Çorlu Deresi'nin Turkuaz Renk Deneyimi

Çorlu Deresi'nde Şaşırtan Renk Değişikliği

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yer alan Çorlu Deresi, son günlerde turkuaz renkte akmaya başladı. Özellikle Yulaflı ve Sağlık mahalleleri arasında uzanan yaklaşık bir kilometrelik alanda gerçekleşen bu renk değişikliği, çevrede yaşayanların dikkatini çekti.

Mahalle Sakinlerinden Yetkililere Bildirim

Bölgedeki pek çok fabrikanın bulunduğu alan, mahalle halkının endişelerini artırdı. Deredeki renk değişimini gören sakinler, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

Yetkililer, sorunun kaynağını belirlemek için sudan numune alarak incelemelerde bulundu. Renk değişiminin nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Bu durum, çevre ve sağlık açısından nasıl bir risk taşıdığını ortaya çıkaracak yeni raporların beklenmesine yol açtı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin Yulaflı ile Sağlık mahalleleri arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde turkuaz renk aldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin Yulaflı ile Sağlık mahalleleri arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde turkuaz renk aldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin Yulaflı ile Sağlık mahalleleri arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde turkuaz renk aldı.

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