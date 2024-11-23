Çorluspor'un Teknik Direktörü Ersin Aka, Memleketi Hatay'da Defnedildi

Çorluspor Teknik Direktörü Ersin Aka'nın Cenazesi Hatay'da Toprağa Verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçirdiği silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde defnedildi.

Dün hastaneye kaldırılan ve tedavi görmesine rağmen yaşamını yitiren Aka için Merkez Camisi'nde bir tören düzenlendi. Törene, Aka'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da katıldı.

Cenaze namazının ardından, Ersin Aka'nın naaşı Karamustafalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ersin Aka, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada, maskeli bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıya uğramıştı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyla ilgili olarak 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.