Çorum Alaca'da Balkondan Düşen Engelli Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde balkondan düşen engelli kişi hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Çorum'un Alaca ilçesinde, Cengizhan Mahallesi İstiklal Sokak adresinde bulunan iki katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda bulunan fiziksel engelli Cemil Aykaç (45), dengesini kaybederek birinci katın balkonuna düştü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Aykaç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aykaç'ın cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunduğu dairenin balkonundan bir alt katın balkonuna düşen engelli kişi hayatını kaybetti.