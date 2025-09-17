Çorum Alaca'da Balkondan Düşen Engelli Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde balkondan düşen 45 yaşındaki engelli Cemil Aykaç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:57
Olayın Detayları

Çorum'un Alaca ilçesinde, Cengizhan Mahallesi İstiklal Sokak adresinde bulunan iki katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda bulunan fiziksel engelli Cemil Aykaç (45), dengesini kaybederek birinci katın balkonuna düştü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Aykaç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aykaç'ın cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

