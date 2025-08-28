DOLAR
Çorum Alaca'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Erdi Çağır Hayatını Kaybetti

Çorum-Alaca'da devrilen otomobilin sürücüsü Erdi Çağır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; diğer yaralıların durumu iyi olarak bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:44
Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında meydana gelen kazada sürücü hastanede yaşamını yitirdi

Çorum'un Alaca ilçesinde, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Erdi Çağır, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücüyle birlikte yaralanan isimler arasında Yusuf Ç., Yadigar S., Esmanur S. ve Elvan Ç. yer aldı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

06 FV 5506 plakalı otomobil, dün Alaca'dan Çorum istikametine seyir halindeyken Elicek köyü mevkisinde devrilmiş; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

