Çorum Alaca'da Durdurulan Araçta 29 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde polis durdurduğu araç ve şüphelinin üzerinde 29 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi; bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:07
Bir kişi gözaltına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, Çorum Caddesi üzerinde yaptığı kontrollerde araç ile araçta bulunan İ.F. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 29 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

