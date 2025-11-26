Çorum Alaca'da Durdurulan Araçta 29 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Bir kişi gözaltına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, Çorum Caddesi üzerinde yaptığı kontrollerde araç ile araçta bulunan İ.F. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 29 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

