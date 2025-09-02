DOLAR
Çorum Alaca'da Kaçak Sigara Operasyonu: İ.A. Gözaltında

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde kaçak sigara ticareti yaptığı iddia edilen İ.A. (39) gözaltına alındı; evde makaron, tütün ve dolum makineleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:42
Operasyon ve Ele Geçirilenler

Çorum'un Alaca ilçesinde, evinde kaçak sigara ticareti yaptığı iddiasıyla İ.A'nın (39) gözaltına alındığı bildirildi.

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın şüpheli hakkında başlattığı çalışma, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle sürdürüldü ve zanlıya ait adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 17 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 bin 600 boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün ve 2 otomatik tütün dolum makinesi ele geçirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter