Çorum Alaca'da Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum-Yozgat kara yolu Mezbahane kavşağındaki kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile bir minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Yozgat kara yolu Mezbahane kavşağında gerçekleşti. Ahmet A. idaresindeki 66 ADH 346 plakalı kamyonet ile Mustafa S. yönetimindeki 34 BHL 74 plakalı minibüs çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile minibüsteki Huri E.Ş, Döndü A. ve Nurdan Ş. yaralandı.

Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

