Çorum Alaca'da Sağanak Yağış Sel Felaketine Yol Açtı

Alaca'da Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen sağanak yağmur, gece saatlerinde etkisini artırarak sel felaketine yol açtı. Bu durum, bölgedeki kümes hayvanlarının telef olmasına ve iki otomobilin su altında kalmasına neden oldu.

Şiddetli Yağışta Taşkın ve Zararlar

Yağmurun en etkili olduğu yerlerden biri Sarısüleyman köyü oldu. Burada, Çınar Deresi taştı ve köy merkezindeki yolları sel suları kapladı. Mezra içerisindeki bazı evler, ahırlar ve depolar da su basarak zarar gördü.

Çalışmalar Başlatıldı

Alaca'daki su baskınları sonucu yaşanan tahribatı gidermek adına Alaca Belediyesi ve Alaca Özel İdaresi ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yerel yönetim, selin verdiği zararı en kısa sürede onarmak için çalışmalara başladı.

İlçe halkı, bu tür vakaların tekrarlanmaması için altyapı iyileştirmeleri talep ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.