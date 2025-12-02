Çorum Baklavası'na Coğrafi İşaret Tescili

Çorum Belediyesi’nin girişimleri sonucunda yöresel lezzet Çorum Baklavası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Karar, kentin geleneksel mutfak mirasını koruma çabalarının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Tescil başvurusu ve ürün özellikleri

Belediye tarafından 23 Şubat 2024 tarihinde yapılan başvuru sonucunda yapılan değerlendirmelerle Çorum Baklavası, Coğrafi İşaretli ürünler arasına alındı. Bu tescille birlikte Çorum’un tescilli ürün sayısı 28’e ulaştı.

Coğrafi işaret tescil belgesinde yer alan bilgilere göre Çorum Baklavası, özel amaçlı un, yumurta, yoğurt, zeytinyağı, ceviz ve tereyağı kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Ürünü ayıran başlıca özellikler arasında yufkaların inceliği, hamurun açılma tekniği ve katmanların beyazlığını koruyarak pişirilmesi yer alıyor.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın açıklaması

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şehrin gastronomi alanında hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını belirtti. Aşgın, Çorum Baklavası için şunları ifade etti: “Çorum Baklavası’nı tescillemek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru sonuçlandı ve baklavamız resmen coğrafi işaretli ürünler arasına girdi. Çorum baklavası ustalık ve sabır gerektiren özel bir lezzettir. Bu anlamda da Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz.”

Başkan Aşgın, belediye olarak yerel lezzetlerin tescillenmesi ve coğrafi işaretle korunması konusunda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini; Çorum Baklavası’nın tescilinin bu çalışmaların son halkası olduğunu vurguladı. Ayrıca Aşgın, Çorum’un gastronomi alanında tanıtımına devam edeceklerini ve kentin mutfak değerlerini dünyaya duyurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

