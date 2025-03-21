Çorum Belediyesi'nden 1 Milyar Lira Yatırım: Yeni Terfi İstasyonu Geliyor

Çorum Belediyesi, su şebekesi altyapısını güçlendirmek için 1 milyar lira değerinde önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Şehirde yaşanacak arızalarda, yaklaşık yüzde 80 oranında su temini sağlayacak terfi istasyonu çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediyeden alınan bilgilere göre, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi’nde inşasına başlanan İçme Suyu Terfi İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, terfi istasyonuna su iletilecek 20 kilometrelik isale hattı için de çalışmaların başladığını açıkladı.

Aşgın, terfi istasyonunun işlevselliği hakkında bilgi vererek, "Bu istasyon sayesinde, şebekede oluşabilecek herhangi bir arızada şehrin yüzde 80’ine doğrudan su verebileceğiz. Çorum’un geleceğine dönük yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan su arıtma istasyonundan, bu terfi istasyonuna yeni bir hat çekiyoruz. Bu hat, binlik çelik borularla döşenecek ve hem depo görevi görecek hem de terfi istasyonu olarak hizmet verecek" dedi.

1 milyar lira maliyetindeki bu yatırım, Çorum'un su altyapısını güçlendirmek için büyük bir adım olarak öne çıkıyor. Aşgın, "Halihazırda kullandığımız ana isale çelik hatlarımızda yaşanacak arızalarda, bu yeni hat aracılığıyla şehrin büyük bir kısmına su temin edebileceğiz" diye ekledi.

Çorum Belediyesince, su şebekesinde yaşanacak arıza durumunda kentin yaklaşık yüzde 80'ine su verilmesini sağlayacak 1 milyar lira bütçeli terfi istasyonu çalışmalarının başladığı bildirildi.

Çorum Belediyesince, su şebekesinde yaşanacak arıza durumunda kentin yaklaşık yüzde 80'ine su verilmesini sağlayacak 1 milyar lira bütçeli terfi istasyonu çalışmalarının başladığı bildirildi.