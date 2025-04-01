Çorum'da 2 Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Çorum’da Feci Kaza: 7 Yaralı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bugün gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 7 kişi yaralandı.

Yusuf A. (42) yönetimindeki 19 ACD 405 plakalı otomobil ile Mustafa B. (31) tarafından kullanılan 06 EZK 895 plakalı araç, Tekceviz 17. Sokak'ta çarpıştı. Kazanın etkisiyle yaralananlar arasında sürücü Mustafa B'nin yanı sıra, aynı araçtaki yolcular Sati M. (45), Z.E.A. (9), Esra A. (33), Sudenaz A. (18), Z. B. (11) ve çarpışmanın etkisiyle aracın camından fırlayan M.A. (4) da yer aldı.

Kaza sonrası 06 EZK 895 plakalı araç, savrularak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak hasar verdi. Çevredekilerin hemen haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldılar.

Olay anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın meydana geldiği noktada yapılan incelemeler devam ediyor.

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.