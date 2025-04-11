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Çorum'da 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı

Çorum'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olay, Çorum-Ortaköy kara yolunda meydana geldi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:24
Çorum'da 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, 3 aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay, Çorum-Ortaköy kara yolu üzerindeki Çorum Sanayi Sitesi kavşağında yaşandı.

Çarpışma, Emrah K. (31) idaresindeki 06 EY 294 plakalı otomobil ile Mustafa E. (53) tarafından kullanılan 19 ADL 128 plakalı otomobilin çarpışmasıyla başladı. Kazanın etkisiyle savrulan 19 ADL 128 plakalı araç, park halindeki 19 DS 415 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar arasında sürücü Mustafa E. ile beraberindeki Mustafa E. (4), Adife E.E. (19) ve Melike N.E. (25) yer aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

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