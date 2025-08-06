Çorum'da 300 Keklik Doğaya Salındı

Çorum'da 300 Keklik, Doğayla Buluştu

Çorum'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen biyolojik mücadele kapsamında doğaya 300 keklik bırakıldı. Keklikler, Çorum Belediyesi Çorumlu Obası'nda düzenlenen törenle doğal yaşam alanlarına salındı.

Vali Çalgan'dan Önemli Açıklamalar

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum Valisi Ali Çalgan bölgede kenelerle bağlantılı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının yaşandığına dikkat çekti. Çalgan, bölgedeki ekolojik dengenin bozulması neticesinde çeşitli komplikasyonlarla karşılaşma olasılığının bulunduğunu belirtti.

Çalgan, "Bu bölgelerde, özellikle ilimizde, Tokat'ta, Amasya'da ve Sivas'ta kene vakalarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Kekliklerin doğal olarak kenelerle mücadele ettiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Doğanın Korunmasına Katkı

Vali Çalgan, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün birkaç yıldan beridir keklik salımı gerçekleştirdiğinin altını çizerek, doğal dengenin korunması için herkesin sorumlu davranması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, pek çok sorunun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Etkinliğe Katılan İsimler

300 kekliğin doğayla buluşturulma etkinliğine, Çorum Belediyesi Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Hayri Kömür de katıldı.

Çorum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen biyolojik mücadele kapsamında 300 keklik, Çorum Belediyesi Çorumlu Obası'nda düzenlenen törenle doğaya bırakıldı.

Çorum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen biyolojik mücadele kapsamında 300 keklik, Çorum Belediyesi Çorumlu Obası'nda düzenlenen törenle doğaya bırakıldı.