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Çorum'da 5. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Çorum'da 5. kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki Sema Nur Yıldırım, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 19:19
Çorum'da 5. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Çorum'da Trajik Olay

Çorum'un Ulukavak Mahallesi, Çiftlikpınarı 32. Sokak'taki bir apartmanda yaşanan üzücü bir olayda, 2 yaşındaki Sema Nur Yıldırım, 5. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı durumda olan küçük Sema, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ne yazık ki, doktorların tüm çabalarına rağmen Sema Nur Yıldırım hayatını kaybetti. Bu trajik olay, mahalle sakinlerini derinden sarstı.

Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

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