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Çorum'da 990 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Çorum'da yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 990 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:13
Çorum'da 990 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Çorum'da Yılbaşı Öncesi İçki Operasyonu

Çorum'da düzenlenen operasyon sonucu 990 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkol üretiminin önlenmesi amacıyla harekete geçti.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 920 litre fermente edilmiş içki, 70 litre damıtma yöntemiyle üretilmiş içki, alkol imalatında kullanılan bakır kazan ve ruhsatsız tüfek bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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