Çorum'da 'change' Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Çorum'da 'change' operasyonunda, piyasa değeri ~10 milyon lira olan 17 araçla bağlantılı 9 zanlıdan 7'si tutuklandı; 20 adreste arama yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:56
GÜNCELLEME - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazası, yangın ve deprem nedeniyle ağır hasarlı araçların fabrikasyon şasi ve motor numarasını aranan, hacizli veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlara 'change' yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyon ve gözaltılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 17 aracı 'change' yapıp 12 ildeki kişilere sattıkları tespit edilen 9 zanlı, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda 9 şasi motor numaratörü, trafikte bulunan yanmış araç muadili, şasi numarası bulunmayan parçalanmış araç, hacizli-yakalamalı araç ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından bir şüpheli salıverilirken, diğer zanlılar Y.B, S.K, A.B, O.B, M.B, S.K, A.K. ve Ö.K. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. hakimlikçe serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon sırasında ekiplerin adreslerde arama yapması ve zanlıların gözaltına alınması polis kamerasınca kaydedildi.

