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Çorum'da Cip ve Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde cip ile traktörün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 03:27
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 03:27
Çorum'da Cip ve Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum’da Korkutan Kaza: 5 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir cip ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Berat S. idaresindeki 19 SU 823 plakalı cipin, Boğazkale ilçesinden Sungurlu istikametine ilerlerken Salman köyü yakınında, Resul M’nin kullandığı 19 SB 662 plakalı buğday yüklü traktörle çarpışmasıyla meydana geldi.

Kazada, cip sürücüsü Berat S. ile birlikte araçta bulunan Hilmican D, Eren A, Mustafa K. ve Yunus Emre Ç. yaralandı. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, cipte sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarmayı başardı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Berat S. ve Hilmican D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde cip ile traktörün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle...

Çorum’un Sungurlu ilçesinde cip ile traktörün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. Ekipler, karayolunda temizleme çalışması yaptı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde cip ile traktörün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle...

Çorum’un Sungurlu ilçesinde cip ile traktörün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. Ekipler, karayolunda temizleme çalışması yaptı.

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