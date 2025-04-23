Çorum'da Çocuklar, Filistinli Kardeşleri İçin Balon Uçurdu

Çorum'da, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'deki kardeşlerinin özgürlüklerine kavuşması amacıyla çocuklar gökyüzüne balon bıraktı. Kent Meclisi tarafından düzenlenen etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Özgürlük Balonları Filistin İçin

"Özgürlük balonları Filistin için uçuyor" temalı etkinlikte, Filistin bayrağının renklerinden yapılmış balonlar ile Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen çocuklar, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Filistinli Öğrenciden Duygu Dolu Açıklama

Etkinlikte konuşan Hitit Üniversitesi öğrencisi Filistinli Mahmoud Salim, Filistin'deki çocukların zor bir yaşam sürdüğünü ifade etti. 23 Nisan’da çocukların neşeyle oynadığını belirten Salim, "Filistin'de çocuklar gökyüzüne bakıyor, barışı düşlüyor. Onlar da bizler gibi oynamayı ve koşmayı hak ediyor." dedi.

Salim, Filistinli çocukların yüzünde gülümseme görmek istediğini vurgulayarak, "Tüm çocuklar gibi onlar da barış içinde büyüsün. Bütün çocuklara iyi bayramlar dilerim." şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Başkanı'ndan Önemli Mesaj

Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu belirterek, "Ancak günümüzde çocuklar çok şanslı değil. Dünyanın birçok yerinde çocuklar sıkıntı içinde. Gazze'deki çocuklar ise bu sembolün en önemli örneği. Biz, Türk bayrağımız altında özgürce yaşarken bayramımızı kutluyoruz, ancak Gazze'deki çocuklar kış aylarında açlık ve soğuk gibi tehlikelerle karşı karşıya." dedi.

Yağbat, Türkiye'deki çocukların bayramı özgürce kutlamaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ancak biz Türk milletinin bir ferdi olarak, dünyanın herhangi bir yerinde zulüm altında olan çocuklarımızı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Balonlar Gökyüzüne Kanatlandı

Konuşmaların ardından çocuklar, yere serilen on balondan geriye sayarak ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Çorum'da çocuklar, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'deki kardeşlerinin özgürlüklerine kavuşması için gökyüzüne balon bıraktı. Kent Meclisinin organizasyonuyla çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hürriyet Meydanı'nda bir araya geldi. "Özgürlük balonları Filistin için uçuyor" temalı etkinlikte, Filistin bayrağının renklerinden balonlarla, Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen çocuklar, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Çorum'da çocuklar, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'deki kardeşlerinin özgürlüklerine kavuşması için gökyüzüne balon bıraktı. Kent Meclisinin organizasyonuyla çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hürriyet Meydanı'nda bir araya geldi. "Özgürlük balonları Filistin için uçuyor" temalı etkinlikte, Filistin bayrağının renklerinden balonlarla, Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen çocuklar, "Özgür Filistin" sloganları attı.