Çorum'da Çocuklara Trafik Kuralları Eğitimi

Çorum'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Çocukların ve Sürücülerin Bilgilendirilmesi

Etkinlikte, trafik ekipleri tarafından açılan stantlarda eğitici materyaller sergilendi. Çorum Valisi Ali Çalgan, programda sürücü ve sürücü adaylarına trafik kurallarını hatırlatarak, bu tür etkinliklerin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Çalgan, “Kurulan her stantta ibret verici şeylerle karşılaşıyoruz.” diyerek, özellikle yol işaretleri ve uyarı levhalarına zarar veren bazı vatandaşların durumunu eleştirdi.

Trafik Güvenliği Üzerine Vurgular

Çalgan, trafik kazalarının ve kayıplarının önlenmesi için toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması gerektiğini belirtti. "Bir kural, bir ömür" mottosuyla sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali, devletin bu konuda büyük çaba sarfettiğini vurguladı.

Etkinlik Özellikleri

Etkinlik kapsamında, motosiklet kullanan gençlere kask dağıtılırken, yılın sürücülerine plaket ve hediyeler takdim edildi. Ayrıca, trafik standında el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtılırken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Bu sayede geleceğin sürücüleri olan çocuklar, trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakaladı.

Çorum'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadeş Barış Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Çorum'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadeş Barış Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.