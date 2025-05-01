Çorum'da Devrilen Otomobil 6 Yaralıyla Sonuçlandı

Çorum'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, Cemil K. kontrolündeki 19 KT 822 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolundaki Çöplü mevkisinde devrildi. Olay sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza Anına Müdahale

Olay yerine ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralananlar arasında sürücü Cemil K. ile birlikte Sevgi K, Fatma E. K, ve yabancı uyruklu El Mostafa Essoulı, Amina Saddoukı, Azıza Essoulı yer aldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, tüm yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.