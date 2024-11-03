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Çorum'da Doğal Gaz Kaynaklı Patlama: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:34
Çorum'da Doğal Gaz Kaynaklı Patlama: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Patlama Olayı

Çorum'da, Osmancık Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir apartmanda doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, toplam 33 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama Detayları

Vali Ali Çalgan, olayın meydana geldiği Hilal Apartmanı'ndaki patlamanın doğal gazdan kaynaklandığına dair ilk bilgiler aldıklarını belirtti. Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi," şeklinde konuştu.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldığı ve tüm detayların incelendiği vurgulandı. Bektaş, "Sorumluluğu bulunan kişilere yönelik adli işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilecektir," dedi.

Yaralıların Durumu

Vali Çalgan, olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda 34 vatandaşın etkilendiğini dile getirdi. Halen tedavi gören 11 yaralının durumlarının iyi olduğunu ifade eden Çalgan, "Boşaltılan evlerden etkilenen vatandaşlarımıza Valilik ve belediye misafirhanelerinde konuk edeceğiz," dedi.

Görgü Tanıklarının Anlatımları

Patlama anında çevrede bulunan vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Bina sakinlerinden Rafet Kazak, patlama öncesinde eşinin duyduğu sesleri anlattı ve "Patlama olduğunda her yer dumanla doldu. Eşim üstüne düşen duvarla yaralandı," diye belirtti. Diğer tanıklar ise yaşanan dehşeti tarif ettiler.

Çalışmalar Sürüyor

Çorum Belediyesi ekipleri, olay yerinde enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları devam etmekte. Olayın ardından hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı kaydediliyor.

Çorum'da beş katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı....

Çorum'da beş katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği ev dron ile görüntülendi.

Çorum'da beş katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı....

Çorum'da beş katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği ev dron ile görüntülendi.

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