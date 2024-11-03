Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğal Gaz Patlaması

Çorum'un Osmancık Caddesi'nde bulunan beş katlı bir binada gerçekleşen doğal gaz kaynaklı patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Patlama Anı ve Müdahale Çalışmaları

Vali Ali Çalgan, olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bulunduğumuz binanın üçüncü katında büyük bir patlama gerçekleştiğini ve bunun doğal gazdan kaynaklandığını belirtti. Patlamanın ardından, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yaralılar ve Tedavi Süreci

Olayda hayatını kaybeden kişinin Osman Keyinci (65) olduğu öğrenilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vali Çalgan, tedavi gören yaralıların durumunun iyi olduğunu ve bazı vatandaşların hastanelerden taburcu edildiğini bildirdi.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Patlama sonrası çevredeki binalar tahliye edildi ve cadde trafiğe kapatıldı. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve patlamanın tüm yönleriyle inceleneceğini ifade etti.

Vali Çalgan'ın Mesajı

Vali Çalgan, olay sonrası sosyal yardım anlamında gerekli önlemlerin alınacağını, boşaltılan evlerdeki vatandaşların misafirhanelerde konaklayacağını belirtti. Ayrıca, hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

İnceleme ve Önlemler

Olay yeri inceleme ekipleri bir yandan olay yerinde çalışmalara devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları da güvenlik açısından gerekli kontrolleri yapmak için hazır bekliyor.

Patlama anına dair güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldığı bilgisi verildi. Olayın hemen ardından yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle, bölgedeki halkın güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır.