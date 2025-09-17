Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan araç polis memuruna çarptı
Olayın Detayları
Çorum'da, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir panelvan kaçmaya çalıştı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 DE 055 plakalı araç, kaçışı sırasında bir polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu.
Olay yerindeki polis ekipleri, aracı durdurmak için lastiklerine ateş etti. Bunun sonucu olarak sürücünün kullandığı araçta 2 lastiğin patlak halde olduğu tespit edildi. Araç, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 96. Sokakta terk edilmiş olarak bulundu.
Terk edilen panelvanın içinde çok miktarda içki şişesi olduğu belirlenirken, araç daha sonra otoparka götürüldü.
Yaralı Polis ve Soruşturma
Çarpmanın ardından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
