Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan araç polis memuruna çarptı

Olayın Detayları

Çorum'da, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir panelvan kaçmaya çalıştı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 DE 055 plakalı araç, kaçışı sırasında bir polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu.

Olay yerindeki polis ekipleri, aracı durdurmak için lastiklerine ateş etti. Bunun sonucu olarak sürücünün kullandığı araçta 2 lastiğin patlak halde olduğu tespit edildi. Araç, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 96. Sokakta terk edilmiş olarak bulundu.