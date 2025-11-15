Çorum'da Ekip Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Polis Yaralı

Çorum Gülabibey Mahallesi'nde ekip aracı ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı; yaralı hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:37
Çorum'da Ekip Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Polis Yaralı

Çorum'da Ekip Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Polis Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 8. Cadde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle 15 AT 551 plakalı hafif ticari araç ile 19 A 4823 plakalı ekip aracı kafa kafaya çarpıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memuru B.B. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE EKİP ARACININ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR POLİS MEMURU...

ÇORUM’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE EKİP ARACININ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR POLİS MEMURU YARALANDI.

ÇORUM’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE EKİP ARACININ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR POLİS MEMURU...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı