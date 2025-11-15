Çorum'da Ekip Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Polis Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 8. Cadde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle 15 AT 551 plakalı hafif ticari araç ile 19 A 4823 plakalı ekip aracı kafa kafaya çarpıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memuru B.B. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

