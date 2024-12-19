Çorum'da Geleneksel El Sanatları Festivali Coşkuyla Başladı

Geleneksel El Sanatları Festivali Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali, Çorum'da coşkuyla başladı. Festivalin açılışı, Vali Ali Çalgan'ın katılımıyla Bedesten'de gerçekleştirildi.

Vali Çalgan'dan Gelecek Kuşaklara Mesaj

Festivalin açılışında konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, etkinliğin kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynamasını ümit etti. Ayrıca, festivalin tarihi mirası yaşatmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

UNESCO Başarısı ve Farkındalık

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, festivalin kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir çaba olduğunu vurguladı. Terzi, Türkiye'nin UNESCO'ya kaydettirdiği 31 kültürel miras ile dünya sıralamasında 2. sırada yer aldığını açıkladı.

Etkinliklerin, yerel sanatçıların dünyaya açılması ve turizmin gelişimi için bir fırsat sunduğunu belirten Terzi, onun yanı sıra sanatçılara destek olmanın ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemine de dikkat çekti.

Etkinlikler ve Sergiler

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, festival alanında el sanatları sergisi gezildi. Festival, 21 Aralık'a kadar devam edecek. Etkinlikler çerçevesinde, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki Bedesten'de deri, metal ve ahşap el sanatları ürünleri sergilenecek. Bununla birlikte, Turgut Özal Konferans Salonu'nda Hacivat-Karagöz gösterisi ve aşıklar buluşması düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesince düzenlenen "Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı. Festival kapsamında Bedesten'de, geleneksel el sanatları kapsamında üretilen metal, deri, ahşap ve tekstil ürünleri sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesince düzenlenen "Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı. Festival kapsamında Bedesten'de, geleneksel el sanatları kapsamında üretilen metal, deri, ahşap ve tekstil ürünleri sergileniyor.