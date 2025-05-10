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Çorum'da Hıdırellez Kutlamaları: 12 Kazan Aşure İkram Edildi

Çorum Oğuzlar'da Hıdırellez etkinliği kapsamında 12 kazan aşure pişirildi ve vatandaşlara dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 20:35
Çorum'da Hıdırellez Kutlamaları: 12 Kazan Aşure İkram Edildi

Oğuzlar'da Hıdırellez Coşkusu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde gönüllü vatandaşlar tarafından imece usulü toplanan gıda maddeleriyle hazırlanan 12 kazan aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlik Detayları

Oğuzlar Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde, buğday, pirinç, üzüm, incir, nohut, fasulye ve şeker gibi malzemeler, Karadonlu Canbaba Türbesi bahçesinde kurulan dev kazanlarda pişirildi. Sabah namazından itibaren başlayan hazırlıklar, Oğuzlar halkının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Milletvekili Tahtasız'dan Açıklamalar

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, etkinlikteki konuşmasında katılımcılara Hıdırellez bayramını tebrik etti. Oğuzlar'ın ceviz üretiminin öne çıktığını belirten Tahtasız, bu yılki zirai don nedeniyle meyve ağaçlarının zarar gördüğünü ve konuyu TBMM'de gündeme taşıyacağını vurguladı. Üreticilerin yaşadığı zararların devlet tarafından karşılanması için çaba sarf edeceğini de ekledi.

Başkan Cebeci'den Birlik Mesajı

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, bu tür organizasyonların halkın öz değerlerine dönüşmesine vesile olduğunu ifade etti. Cebeci, insanların kendi kültürel köklerini tanımalarının önemini vurgularken, Mevlana, Yunus Emre ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulundu. Ayrıca, etkinlikte ikram edilen aşurenin, sadece bir yiyecek değil, birlik ve beraberliğin bir sembolü olduğunu belirtti.

Cebeci, "O kazanlarda pişen aşure, ne Oğuzlar Belediyesinin ne de bir zenginin ikramıdır. Bu, halkımızın misafirlerine yaptığı bir ikramdır ve eğer birlik olursak, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur." diyerek, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Hıdırellez kutlamaları kapsamında gönüllü vatandaşlardan toplanan...

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Hıdırellez kutlamaları kapsamında gönüllü vatandaşlardan toplanan ürünlerle pişirilen 12 kazan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Hıdırellez kutlamaları kapsamında gönüllü vatandaşlardan toplanan...

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Hıdırellez kutlamaları kapsamında gönüllü vatandaşlardan toplanan ürünlerle pişirilen 12 kazan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

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