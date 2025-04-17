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Çorum'da İş Makinesi Su Borusunu Patlattı: Cadde ve Sokaklar Suyla Kaplandı

Çorum'da bir iş makinesi su borusunu patlatarak cadde ve sokakları suyla doldurdu, su kesintileri yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:55
Çorum'da İş Makinesi Su Borusunu Patlattı: Cadde ve Sokaklar Suyla Kaplandı

Çorum'da yaşanan bir kaza, şehirde suyla kaplı yolların oluşmasına sebep oldu.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde'de gerçekleştirilen temel kazısı sırasında, bir iş makinesi su borusunun patlamasına neden oldu. Patlayan borudan sızan şebeke suyu, çevredeki cadde ve sokaklara yayıldı.

Olayın ardından, su borusunun patlaması sebebiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde su kesintisi yaşandı. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızanın en kısa sürede giderilmesi için hemen çalışma başlattı.

Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemleri alacaklarını ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına araştırmalar yapacaklarını belirtti.

Çorum'da iş makinesinin temel kazısı sırasında su borusunu patlatması sonucu cadde ve sokaklar...

Çorum'da iş makinesinin temel kazısı sırasında su borusunu patlatması sonucu cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Çorum'da iş makinesinin temel kazısı sırasında su borusunu patlatması sonucu cadde ve sokaklar...

Çorum'da iş makinesinin temel kazısı sırasında su borusunu patlatması sonucu cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

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