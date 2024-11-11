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Çorum'da İşçi Servisi ile Traktör Çarpıştı: 16 Yaralı!

Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktör arasındaki kazada 16 kişi yaralandı, 1 kişinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:12
Çorum'da İşçi Servisi ile Traktör Çarpıştı: 16 Yaralı!

Çorum'da Feci Kaza!

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında işçi servisi ile traktör çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 16 kişi yaralandı.

Kaza, M.A. (54) idaresindeki 55 APJ 027 plakalı işçi servisi ile K.A. (26) tarafından kullanılan 19 HP 846 plakalı traktörün, Çorum-Osmancık kara yolu Kargı köyü mevkisinde çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olayın ardından, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalelerin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası detaylı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi...

Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi...

Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

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