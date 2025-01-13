Çorum'da Kamyonun Çarptığı Trafik Polisi Ağır Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir trafik kazasına müdahale ederken kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:18
Çorum'da Kamyonun Çarptığı Trafik Polisi Ağır Yaralandı

Çorum'un Alaca İlçesinde Kaza Anı Dehşeti

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir trafik kazasına müdahale etmekte olan trafik polisi Erdal Baydar ağır yaralandı. Olay, Alaca-Tokat kara yolunda Ünalan köyü mevkisinde meydana geldi.

Devrilen Minibüs ve Gelen Yardım Ekipleri

İlyas A.'nın kullandığı 06 GE 897 plakalı minibüs, yolda kontrolsüz bir şekilde devrildi. İhbar üzerine, polisin, jandarmanın ve sağlık ekiplerinin anında olay yerine sevk edilmesi sağlandı. Kazada, minibüs sürücüsü İlyas A. ile yolculardan Asuman A. ve Hilal A. yaralandı.

Kaza Anında Yeni Bir Tehlike

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, bu kez Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon kaza yerinde görev yapmakta olan polis memuru Erdal Baydar'a çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda Erdal Baydar ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye Kaldırılan Yaralılar

Ağır yaralı polis memuru ve diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine sevk edildi. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan polis memurunun sağlık durumuna ilişkin endişeler var.

Emniyet Müdürü'nden Ziyaret

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve durumu yerinde inceledi.

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