Çorum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Çorum'da, sabah saatlerinde hafif başlayan kar yağışı, öğle saatlerine gelindiğinde şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Özellikle il genelinde Bayat, İskilip, Sungurlu, Boğazkale, Oğuzlar ve Osmancık ilçelerinde kar yağışı yoğunlaştı. Bu durum, kenti beyaz bir örtüyle kaplarken, etkileyici manzaralar da oluşturdu.

Ulaşımda Alınan Önlemler

Kar yağışının etkisi, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde de hissedildi. Ulaşımda aksama yaşanmaması adına polis ve kara yolları ekipleri, gerekli önlemleri alarak çalışmalarına devam etti.

Görsel Güzellikler

Kent merkezi ve ilçelerde oluşan kar manzaraları, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için görsel bir şölen sundu. Bu durum, Çorum’un kış mevsiminde de doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu.