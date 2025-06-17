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Çorum'da Kasıtlı Yangın: 120 Dekar Buğday Tarlasına Zarar Verildi

Çorum'da kundaklama iddiaları üzerine çıkan yangında 120 dekar buğday tarlası yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 22:00
Çorum'da Kasıtlı Yangın: 120 Dekar Buğday Tarlasına Zarar Verildi

Çorum'da dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında, yaklaşık 120 dekar buğday tarlası alevler içinde kaldı. Yangının, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

Olay, Çorum-Ortaköy kara yolu Güzelyurt mevkisinde meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen bir kişinin buğday tarlalarını ateşe verdiği ihbarı üzerine, bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele başlatılırken, dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere sıçramasını önleyerek hızla müdahale etti. Yangın, 120 dekarlık buğday tarlasının yanmasına neden olurken, konuyla ilgili incelemeler sürüyor.

Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından kasıtlı olarak başlatıldığı iddia edilen yangında...

Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından kasıtlı olarak başlatıldığı iddia edilen yangında yaklaşık 120 dekar buğday tarlası yandı.

Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından kasıtlı olarak başlatıldığı iddia edilen yangında...

Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından kasıtlı olarak başlatıldığı iddia edilen yangında yaklaşık 120 dekar buğday tarlası yandı.

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