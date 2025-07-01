DOLAR
39,83 -0,03%
EURO
46,92 0,12%
ALTIN
4.279,25 -1,19%
BITCOIN
4.224.206,92 1,39%

Çorum'da Kaybolan Ahmet Töremiş'in Cesedi HES Kanalında Bulundu

Çorum'un Dodurga ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki Ahmet Töremiş'in cesedi HES kanalında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:23
Çorum'da Kaybolan Ahmet Töremiş'in Cesedi HES Kanalında Bulundu

Üç Günlük Aramanın Ardından Üzücü Haber

Çorum'un Dodurga ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Ahmet Töremiş'in (64) cesedi Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalında bulundu. Olay, Obruk köyünde meydana geldi.

Komşuları Durumu Yetkililere Bildirdi

Töremiş'ten haber alamayan komşuları, durumu Ali Ekber Sever adlı köy muhtarına iletti. Muhtar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları ve Üzücü Keşif

Arama ekipleri, Töremiş'in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, kanal ve çevresinde detaylı arama çalışmaları gerçekleştirdi. İşlemler sonuç verdi ve dalgıçlar, santralin elektrik üretim havuzunda Töremiş'in cansız bedenine ulaştı.

Cenaze Otopsi İçin Morg’a Gönderildi

HES kanalından çıkarılan cenaze, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılarak otopsi işlemleri için hazırlandı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla...

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek yılın ilk 6 ayında meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersin Tatar'dan Resmi Müzakere Şartları Açıklaması
2
Trabzon ve Çevresinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
3
Kıbrıs Gazisi Hikmet Kapanşahin Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Osmaniye'de Depremzedelere 89 Yeni Köy Evi Teslim Edildi
5
Hollanda'da Turuncu Alarm! Aşırı Sıcaklık Üç Bölgeyi Tehdit Ediyor
6
Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!