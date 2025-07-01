Çorum'da Kaybolan Ahmet Töremiş'in Cesedi HES Kanalında Bulundu

Üç Günlük Aramanın Ardından Üzücü Haber

Çorum'un Dodurga ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Ahmet Töremiş'in (64) cesedi Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalında bulundu. Olay, Obruk köyünde meydana geldi.

Komşuları Durumu Yetkililere Bildirdi

Töremiş'ten haber alamayan komşuları, durumu Ali Ekber Sever adlı köy muhtarına iletti. Muhtar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları ve Üzücü Keşif

Arama ekipleri, Töremiş'in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, kanal ve çevresinde detaylı arama çalışmaları gerçekleştirdi. İşlemler sonuç verdi ve dalgıçlar, santralin elektrik üretim havuzunda Töremiş'in cansız bedenine ulaştı.

Cenaze Otopsi İçin Morg’a Gönderildi

HES kanalından çıkarılan cenaze, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılarak otopsi işlemleri için hazırlandı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek yılın ilk 6 ayında meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.