Çorum'da Kayıp Kişinin Cinayeti: Bıçakla Öldürülüp Gömülmüş

Çorum'da 4 gündür haber alınamayan bir kişinin talihsiz sonu ortaya çıktı. 1 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Yücel Kolçak'ın (36) bıçakla öldürülerek gömüldüğü bilgisi alındı.

Kolçak'ın ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Polis, Kolçak'ın alacak verecek meselesi nedeniyle kullandığı aracın Seydim köyünde bulunduğu bilgisini aldı ve burada arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Çalışmalar sonucunda hiç bir iz bulunamadı ve bu nedenle emniyet yetkilileri, Kolçak'ın alacaklısı olan Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. ve H.İ.B.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar sırasında, Muhammet K. Kolçak ile yaptığı tartışma sonucunda onu Seydim Barajı'nda bıçakla öldürdüğünü itiraf etti.

İfadelerine göre, Kolçak'ın cesedini başka bir yere taşıyarak gömüp, olayla ilgili delilleri yok etmek için kanlı giysileri ve alacak verilecek 105 bin lirayı ateşe verdiği belirtildi. Ayrıca Kolçak'a ait aracın da ormanlık alanda gizlendiği ifade edildi.

Bunun üzerine, Seydim köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Darlık mevkisi'nde yapılan kazıda Kolçak'ın cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, ceset otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve komando timleri, köyde güvenlik önlemlerini artırırken, Muhammet K. ile arkadaşlarına yönelik emniyetteki işlemler devam ediyor.

Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından maktulün cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından maktulün cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.