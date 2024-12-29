Çorum'da Kaz Dövüşü Yapan 70 Kişiye Ceza Yağdı

Kaz Dövüşü Skandalı: 70 Kişiye Para Cezası

Çorum'un Alaca ilçesinde kaz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 70 kişi, her biri için 7 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

Olayın detaylarına göre, cumhuriyet savcısı, spor yapmak üzere gittiği İlçe Stadyumu'nda tribünlerin arkasındaki kalabalık grubu fark etti. Yakından incelediğinde ise kaz dövüşü yapıldığını gözlemledi.

Durumu hemen polis merkezine bildirerek ihbarda bulunan savcı, bunun üzerine ekiplerin hızla olay yerine sevk edilmesini sağladı. Ancak, savcının gelmesiyle birlikte stadyumda bulunan kalabalık, stadyumu terk etti.

Olay sonrası, stadyumun güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaz dövüşüne katılan 70 kişinin kimliğini belirleyerek, her birine 7 bin 216 lira düzeyinde idari ceza kesti. Bu esnada kaz dövüşünün yapıldığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.