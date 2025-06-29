Çorum'da KKKA Hastalığı Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Çorum'da KKKA Hastalığı Bilgilendirme Etkinliği

Çorum'da, Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Gerçekleri" konulu önemli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinlik, tarihi Veli Paşa Hanı'nda gerçekleştirildi. Konuşmacılar arasında yer alan Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, KKKA hastalığı hakkında önemli bilgiler aktardı.

Hastalık Hakkında Bilgilendirme

Prof. Dr. Çelikbaş, kene tutunma öyküsü olan vatandaşların hemen hastanelere başvurmaları gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Perşembe ve Cuma günleri ilçe hastanelerinde KKKA ile ilgili sağlık personeline bilgilendirme toplantıları yapıldığını belirtti ve hastalıkla mücadelede hekimlerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Çelikbaş, "Bizim hedefimiz hastalığı erken dönemde yakalamak. Sonunda hayatı tehdit eden bir hastalık" dedi.

KKKA'nın Ölüm Oranı ve Belirtileri

Prof. Dr. Nurcan Baykam, KKKA hastalığının ölüm oranının yüzde 5 olduğunu ve bu oranın enfeksiyonlar için oldukça yüksek olduğunu ifade etti. 100 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini belirten Baykam, hastalığın belirtilerinin grip gibi seyredebildiğini, ancak ağır kanama ve laboratuvar bulgularının bozulması gibi durumların da gerçekleşebileceğini vurguladı.

"KKKA'nın belirtileri, birçok viral enfeksiyonla karışabileceği için duyarlı olmalıyız" diyen Baykam, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Teşekkür ve Kapanış

Etkinliğin sonunda, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Prof. Dr. Çelikbaş ve Prof. Dr. Baykam'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Çorum'da Hitit Üniversitesince, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Gerçekleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Tarihi Veli Paşa Hanı'nda düzenlenen etkinliğe, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nurcan Baykam (sağda) ve Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş (solda) konuşmacı olarak katıldı.

Çorum'da Hitit Üniversitesince, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Gerçekleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Tarihi Veli Paşa Hanı'nda düzenlenen etkinliğe, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nurcan Baykam (sağda) ve Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş (solda) konuşmacı olarak katıldı.