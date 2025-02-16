Çorum'da Korkunç Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın Olayı Çorum'un Akkent Mahallesi'nde Gerçekleşti

Çorum'da meydana gelen bir yangında, ev sahibi Okan Özen (40) trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Yangının, Akkent Mahallesi Akkent 4. Sokak'ta, Özen’in yalnız yaşadığı evde elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Yangının başladığını fark eden apartman sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, daireye girdiğinde Özen’i yerde hareketsiz bir halde buldu.

İlk Müdahale ve Otopsi Süreci

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özen’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Dumandan etkilenerek öldüğü düşünülen Okan Özen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.