Çorum’da 'Koruyucu Aile' Farkındalığı Ulaşımda Seferberliği

Çorum’da koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla geniş çaplı bir farkındalık kampanyası başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen çalışma, kent genelinde toplu taşıma araçları ve duraklarını kapsıyor.

Uygulama kapsamı

Çalışma kapsamında, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanlığı iş birliğiyle kentteki 100 taksi, 150 servis aracı ve 50 taksi durağına bilgilendirici afişler asıldı. Çorum Belediyesi ise kent merkezinde özel bir 'Koruyucu Aile Durağı' oluşturdu; belediyeye ait 70 halk otobüsü ve 30 otobüs durağına da afişler yerleştirildi.

Yetkililerin açıklamaları

Proje kapsamında düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, "Toplumumuzun en önemli sorumluluk projelerinden birisi olan koruyucu aile sistemi hakkında farkındalığı artırmak amacıyla toplandık. Koruyucu ailelerimiz, devletimizin şefkat elini o çocuklarımıza sunan özel gönüllü bireylerimizdir. Biliyoruz ki çocuklar bir anne, baba yanında sevgi ortamında yaşarlarsa kişiliklerini ve kimliklerini geliştirme noktasında çok daha başarılı olurlar. Cumhurbaşkanımız’ın prensipleriyle bu sene Aile Yılı ilan edişmişti. Bu kapsamda koruyucu aile faliyetlerinin topluma ulaştırması noktasında tüm imkanlarımızla sahada bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Ülkemizde yaklaşık 11 bin çocuğumuz, 9 bin aile yanında koruyucu aile hizmetinden faydalanmakta. İlimizde ise 95 çocuğumuzu 81 aile yanında koruyucu aile hizmeti sunuyoruz" dedi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise, "Her çocuk o kadar şanslı olmayabiliyor. Türlü sebeplerden dolayı ailesinden mahrum kalmış çocuklar var. Bu çocuklarımızın da aile sıcaklığı içerisinde yetişmeleri, toplumumuzun gelişimine ve devletimizin sürekliliğine katkıda bulunması amacıyla koruyucu aile müessesesi var. Bu müessesenin farkındalığın artırılması amacıyla bakanlığımızın şoförler federasyonu ile birlikte düzenlemiş olduğu bir etlinlik. Bu durak içerisinde koruyucu aile müessesenin ne anlama geldiği, sağlayacağı katkılarla ilgili bilgilendirmeler var. Her çocuk bir aileyi ve aile sıcaklığını ediyor" ifadelerini kullandı.

Başlatılan kampanya, kentteki görünürlüğü artırarak koruyucu aile sistemine yönelik başvuruların ve toplumsal bilinçlenmenin desteklenmesini hedefliyor.

HALK OTOBÜSLERİNE AFİŞLERİN ASILMASINDAN GÖRÜNTÜ