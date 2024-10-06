Çorum'da Mantar Zehirlenmesi Şüphesi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Mantar Zehirlenmesi Vakası

Çorum ilinde, doğadan topladıkları mantarları tüketen 8 kişi, zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili yapılan açıklamalara göre, Dodurga ve Laçin ilçelerinde yaşayan bu bireyler, tükettikleri mantarlardan sonra bulantı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladılar.

Hastaneye Kaldırılanlar

Söz konusu kişiler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yetkililer, mantar zehirlenmelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Mantar toplarken dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Uyarılar ve Önlemler

Halk sağlığını korumak adına yetkililer, doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesinin risk taşıdığını belirtip, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Mantarların tanınması konusunda eksik bilgi, bu tür üzücü olayları beraberinde getiriyor.