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Çorum'da Maymun Saldırısı: Genç Kız Yaralandı

Çorum'da bir maymunun saldırısı sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:42
Çorum'da Maymun Saldırısı: Genç Kız Yaralandı

Çorum'da Maymun Saldırısı Olayı

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir maymunun genç bir kıza saldırması sonucu yaralanmalar yaşandı.

Olay Anı

Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmekte olan Buse E.S. (19) adlı genç kıza saldırdı ve dizinden ısırdı.

Yaralı Kız Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından sağlık ekipleri ve Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yaralanan Buse E.S., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi. İlgili hastanede yarasına pansuman yapıldıktan sonra genç kız taburcu edildi.

Maymunun Yakalanması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Olay sonrası, bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

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