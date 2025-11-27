Çorum'da motosiklet hırsızlığı: 18 yaş altı 3 çocuk yakalandı, uyuşturucu bulundu

Çorum’da iş yeri önünden motosiklet çalan 18 yaş altı 3 çocuk, polis takibiyle Ata Caddesi’nde yakalandı; üzerlerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:23
Çorum'da motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu ele geçirildi

Olayın Detayları

Çorum'un Kale Mahallesi Meram 2. Sokak'ta bir iş yerinin önünden motosiklet çalan 18 yaş altı 3 çocuk olduğu bildirildi. Olayın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şüphelilerin peşine düştü.

Takip ve Yakalama

Polis ekiplerinin uzun süreli takibi sonucu şüpheliler, Ata Caddesi üzerinde durdurularak yakalandı. Yakalanan zanlıların isimleri C.K., M.Y. ve P.T. olarak kaydedildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlem ve İfade

Yapılan sorgulamada C.K. ve P.T.'nin kaldıkları yurttan firar ettikleri tespit edildi. Çocuklar, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

BÖLGEDE EKİPLER VE MOTOSİKLET İNCELEMESİNDEN GÖRÜNTÜ

