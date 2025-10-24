Çorum'da Okullardan 'Gazze İçin Kermes' Seferberliği

Çorum'da okullardan Gazze için kermes seferberliği

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm okullarda, geliri Filistin halkına bağışlanmak üzere kermesler düzenlendi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Programın içeriği ve amaç

Okullarda öğrencilere, İsrail'in Filistin'e uyguladığı iddia edilen saldırılar ve Filistin halkının yaşadığı mağduriyet anlatıldı. Ardından, Filistin halkına yardım amacıyla kermesler düzenleneceği belirtilerek öğrencilerden evlerinde çeşitli yiyecekler hazırlayıp okula getirmeleri istendi.

Kentteki her okulun bahçesine kurulan stantlarda yiyecek, içecek, kırtasiye malzemeleri ve giyecekler satışa çıkarıldı.

Yetkililerin katılımı ve ziyaretler

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde 23 Nisan Ortaokulu'nda açılan kermesi ziyaret etti. Aşgın burada alışveriş yaptı.

Vali Yardımcısı Yeşilmen, gazetecilere, Çorum'daki okullarda zulüm altındaki Gazze'de yaşayan insanlarla güzel bir dayanışma örneği gösterildiğini söyledi. Yeşilmen, 'Bu program yardımlaşmanın da ötesinde Türk milletinin yüce gönüllülüğünü, mazlum coğrafyalara hamiliğini gösterdi. Bu proje ilimizde tüm okullarda uygulandı. Tüm çocuklarımız aileleriyle Gazzeli çocukların gülüşüne vesile olmak, Gazze'deki annelerin dualarında yer almak üzere ellerinden geleni yaptı.' dedi.

Okulların rolü ve etkinlikler

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Bakanlığın tavsiyesi üzerine kentteki okullarda 4 gün boyunca kermesler düzenleneceğini anlattı. Çağlar, okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birlikleri, veli ve öğrencilerin güzel bir işbirliği yaptığını vurgulayarak, 'Okullarımızda Gazze'ye, Filistin'e yardım amaçlı kermesler düzenliyoruz. Amacımız Gazze'nin acısını yüreğinde taşıyan evlatlarımızı, ailelerimizi görmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak. İlçeler dahil tüm okullarda etkinlik yapıyoruz. Veliler çok ciddi destekliyor. Önemli olan Gazze'deki çocuğun yaşam hakkına sahip çıkan Çorumlu gençleri görmek.' diye konuştu.

23 Nisan Ortaokulu Müdürü Rıdvan Çiçek ise 'Gazze için 23 Nisan Ortaokulu Seferber' adı altında etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kermesin yanı sıra okulda 'Gazze'de çocuk olmak' başlıklı resim, şiir ve mektup yarışmaları ile konferanslar düzenlendiğini belirten Çiçek, kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye iletilmek üzere AFAD'a teslim edileceğini ifade etti.

