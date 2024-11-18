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Çorum'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:39
Çorum'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Çorum'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, 34 RT 9656 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Ç. (46) ile 66 ACY 808 plakalı aracı kullanan İsrafil G'nin (27) çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza, Çorum-Yozgat kara yolu üzerindeki Zile kavşağında yaşandı.

Kazaya Müdahale Eden Ekipler

Kaza sonrası olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 34 RT 9656 plakalı otomobilde bulunan Satılmış Bayram U, Sultan E, Leyla Ç. ve Yeşim U. hızla ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Ayrıca, kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Kaza anındaki detayların inceleneceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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