Çorum'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da Osmancık Caddesi İkbal Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 19 AU 213 plakalı otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve araçtaki üç kişi yaralandı.

Olayın detayı

Adem E. idaresindeki 19 AU 213 plakalı otomobil, kavşakta Suriye uyruklu Haitham A. (54)'nın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve müdahale

Kazada sürücü Haitham A. ile motosiklette bulunan Hanna S. (55), Hana A. (5) ve İlaf A. (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

