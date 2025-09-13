Çorum'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da Osmancık Caddesi İkbal Kavşağı'nda otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı; sürücü ve motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:52
Çorum'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da Osmancık Caddesi İkbal Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 19 AU 213 plakalı otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve araçtaki üç kişi yaralandı.

Olayın detayı

Adem E. idaresindeki 19 AU 213 plakalı otomobil, kavşakta Suriye uyruklu Haitham A. (54)'nın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve müdahale

Kazada sürücü Haitham A. ile motosiklette bulunan Hanna S. (55), Hana A. (5) ve İlaf A. (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar...

Çorum'da otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
2
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
4
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
5
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
6
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi
7
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınlarında 1 Yaralı, 6 Gözaltı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği