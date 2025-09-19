Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza ve müdahale
Mutlu Koç yönetimindeki 60 AEY 174 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağı'nda Abdullah Acar idaresindeki 01 BAG 161 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Koç'un kullandığı otomobil devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralananlar ve tedavi
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Fatma Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Görüntü kaydı
Öte yandan kaza anı, Alaca Belediyesine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
