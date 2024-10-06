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Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Hayati tehlike taşıyan yaralılar var.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 08:03
Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu toplamda 4 kişi yaralandı. 17 yaşındaki Emirhan Y.'nin yönetimindeki 19 AEY 893 plakalı motosiklet, Üçdutlar Mahallesi Ahçılar 16. Sokak'ta, 63 yaşındaki Nihat S. tarafından kullanılan 34 VJ 1657 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralılara Hızla Müdahale

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan; motosiklet sürücüsü Emirhan Y. ile otomobil sürücüsü Nihat S., ayrıca araçlarda bulunan 60 yaşındaki Sevda S. ve 18 yaşındaki Gökhan B. hızla hastaneye kaldırıldılar.

Hayati Tehlike Durumu

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki bir özel hastaneye götürüldü. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Y. ve Gökhan B.'nin hayati tehlike taşıdığı belirtildi.

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis...

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis...

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis...

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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