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Çorum'da Polis Envanteri Vatandaşlara Tanıtıldı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, polis malzemelerini vatandaşlara tanıtarak, güvenlik ve asayiş hakkında bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:44
Çorum'da Polis Envanteri Vatandaşlara Tanıtıldı

Polis Haftası Kapsamında Önemli Etkinlik

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının envanterinde bulunan malzemeleri vatandaşlara tanıtarak önemli bir etkinliğe imza attı. Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen organizasyon, kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Stantta Hangi Malzemeler Tanıtıldı?

Etkinlik alanında kurulan stantta, polis teşkilatının suçu tespit etme ve aydınlatma süreçlerinde kullandığı çeşitli malzemeler sergilendi. Ziyaretçiler, polis ekiplerinin çalışma alanları ve kullanılan araç-gereçler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Çeşitli Şube Müdürlükleri Bilgilendirdi

Stantta, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Ziyaretçiler, bu ekiplerle etkileşimde bulunarak, görevleri hakkında daha fazla bilgi edindi.

İl Emniyet Müdürü’nin Katılımı

Etkinliğe katılarak standı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ekiplerle sohbet ederek, uygulamaların önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, toplumla polis arasındaki bağları güçlendirdiği ifade edildi.

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