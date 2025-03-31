Çorum'da Restoranda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'da, bir restoranda meydana gelen bıçaklı kavga, can kaybına ve yaralanmalara yol açtı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa D. (35), Üçtutlar Mahallesi’ndeki bir restoranın sahibi olan eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ile görüşmek üzere iş yerine gitti. Bu görüşme sırasında çıkan tartışma, aniden bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, Mustafa D. ile yanındaki arkadaşı Nurettin Biçer (33), bıçakla yaralanırken, iş yeri sahibinin akrabaları Hüsamettin T. (55) ve Abdulsamet T. (27) de darbedildi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan Nurettin Biçer, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak, polis ekipleri iş yeri sahibi Hüsnü Rıza T., oğlu İlhami T. (26) ve akrabaları Hüsamettin T. ile Abdulsamet T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.