Çorum'da Rottweiler Saldırısı: 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde, 77 yaşındaki Suna Sarmaşık ile 80 yaşındaki eşi Mustafa Sarmaşık ve misafirleri, sahiplerinden kaçan bir Rottweiler köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Olay, Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de meydana geldi. Suna Sarmaşık; eşiyle birlikte misafirleri uğurladığı sırada bahçeye aniden giren köpeğin saldırısına uğradı. Eşini korumaya çalışan Mustafa Sarmaşık, köpeğin saldırısı sonucunda kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Sarmaşık tarafından bahçeden çıkarılan köpek, yakındaki başka bir evin bahçesine girerek 46 yaşındaki Şükran Keçeci'ye de saldırdı. Eşinin müdahalesiyle kurtulan Keçeci, kolundan yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Barınak görevlileri tarafından yakalanan köpek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, köpeğin sahibini bulmak amacıyla çalışma başlattı.

Görgü Tanıkları ve Yaralıların Açıklamaları

Suna Sarmaşık, köpeğin kendisine saldırdığı esnada eşinin kendisini kurtardığını belirterek, "Köpek geldi beni yere düşürdü. Eşim üstümden çekti köpeği. Eşim olmasaydı benim hayatım tehlikedeydi. Yere düşünce uyuştum, eve giremedim, yerden kalkamadım" dedi.

Şükran Keçeci ise, polis ekiplerinin köpeği sormak için ziyaret ettiği sırada aynı köpeğin kendisine de saldırdığını ifade ederek, "Köpeğin sahibi var ama tespit edemiyorlar. Köpek besliyorlarsa sahip çıksınlar. Benim canımdan önemli değil" şeklinde konuştu.

Olay anına tanıklık eden 75 yaşındaki Hüseyin Tınık, köpeklere sahip çıkmayan kişilere karşı cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Eşi yanında olmasa benim kardeşim ölebilirdi. Bu köpekleri besleyen insanlara büyük cezalar verilmesi lazım. Devlet buna acil çözüm bulmalı. Çocuklar okula gidemiyor, kadınlar sabah işe gidemiyor" dedi.

Çorum'da sahibinden kaçan rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı. Kolundan yaralanan Şükran Keçeci (solda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çorum'da sahibinden kaçan rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı. Kolundan yaralanan Şükran Keçeci (solda), AA muhabirine açıklamada bulundu.